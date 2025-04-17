Двое детей попали в реанимацию после таблеток от шизофрении, которые им давала мать. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 35-летняя женщина в течение двух дней давала своим детям, 10-летней дочке и 7-летнему сыну, таблетки якобы для спокойного сна. В какой-то момент им стало плохо: их рвало и сильно тошнило.

Мальчика и девочку доставили в реанимацию. Врачи поставили им диагноз «медикаментозное отравление». Сейчас детям уже лучше, они идут на поправку.

По информации источника, россиянка стоит на учете в ПНД. Она давала детям выписанные ей препараты, которые назначают при острой и хронической шизофрении и иных психотических расстройствах, особенно с галлюцинациями и параноидным бредом.

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