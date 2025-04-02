В желудке образовалась огромная опухоль: девушка чуть не умерла из-за таблеток для похудения

Жительница Подмосковья решила избавиться от пары килограммов и оказалась на операционном столе. У 19-летней девушки образовалась опухоль в желудке после того, как она стала принимать таблетки для похудения.

Студентка заказала препарат через Сеть, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Несколько месяцев спустя после покупки девушка обратилась за помощью в больницу. У нее начались рвота, тошнота и боли в животе.

Врачи обследовали пациентку и нашли у нее новообразование размером 20 см. Было принято решение провести экстренную операцию, после которой девушке стало лучше.

Сейчас студентке стало лучше. Врачи в больнице, где оперировалась пациентка, предупредили об опасности такого метода похудения без консультации специалиста.

Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина 20 лет жил с опухолью. Он верил, что она исчезнет сама по себе.