Двое детей получили травмы на американских горках в Новосибирске: выяснилась причина

В Новосибирске в парке развлечений два ребенка шести и одиннадцати лет получили травмы, катаясь на американских горках. Они ударились головой об элементы карусели. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области.

Отмечается, что аттракцион применил резкое экстренное торможение. В результате несовершеннолетние получили различные травмы.

«По предварительным данным, во время движения аттракциона девочки в возрасте 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели», – отмечается в сообщении.

Детям потребовалась помощь медиков, девочек доставили в больницу. А сотрудники Следственного комитета опечатали аттракцион и завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге закрыли доступ в парк, в котором рухнула карусель с людьми. Кассы с билетами не работают. За воротами «Оренпарка» сидят несколько человек: очевидно, они поставлены следить, чтобы к аттракционам не проникли посторонние.

Еще один случай произошел в Ульяновске. Там девочка слетела с карусели и врезалась в 6-летнего мальчика, переломав ему кости.