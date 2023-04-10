В Ульяновске девочка слетела с карусели и врезалась в 6-летнего мальчика, переломав ему кости

В Ульяновске произошел несчастный случай на детской площадке, закончившийся госпитализацией шестилетнего мальчика. Врачи диагностировали у него множественные переломы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Инсайд Ульяновск».

По информации источника, маленькая девочка играла во дворе ЖК «Эко-сити» микрорайона Заволжье. Вместе с другими детьми она решили покататься на небольшой карусели и стала сильно ее раскручивать. В итоге из-за высокой скорости ей не удалось удержаться на месте, и она вылетела с площадки, врезавшись в проходящего мимо мальчика. Удар оказался настолько сильный, что дошкольник не смог устоять на ногах и упал на землю.

Наблюдавшие за происходящим местные жители решили помочь пострадавшему добраться до дома. Однако уже через несколько часов родители шестилетнего стали замечать, что сыну становится хуже. Они отправились в больницу, и после обследования медики сообщили, что врезавшаяся девочка нанесла дошкольнику серьезные травмы. У него диагностировали переломы. Ребенка положили в отделение нейрохирургии.

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