«Не дай Бог пережить подобное»: в Оренбурге закрыли доступ в парк, в котором рухнула карусель с людьми

Карусель в Оренбурге, которая неделю назад рухнула вместе с людьми, стоит в полуразрушенном виде. В сам парк никого не пускают: он закрыт для посещения, все опечатано.

Кассы с билетами не работают. За воротами «Оренпарка» сидят несколько человек: очевидно, они поставлены следить, чтобы к аттракционам не проникли посторонние.

По информации сайта kp.ru, людям разрешено прогуливаться по аллее, но аттракционы для них недоступны.

Посетительница парка сказала, что мимо рухнувшей карусели «даже проходить жутко». «Не дай Бог никому пережить подобное», - сказала женщина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Оренбурге объявили проверку всех аттракционов.

Недавно мы сообщали, что в Ульяновске девочка слетела с карусели и врезалась в 6-летнего мальчика, переломав ему кости.