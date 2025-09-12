Два человека погибли после обрыва канатной дороги на Эльбрусе. Об этом сообщает ИА Регнум.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков рассказал о происшествии на Эльбрусе. По его данным, из-за обрыва канатной дороги на горе погибли несколько человек.

«К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека», — написал политик.

Предварительной причиной аварии является сход троса с ролика на одной из опор. Сейчас спасатели занимаются эвакуацией тел погибших со склона.

