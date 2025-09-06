Известна судьба пропавшего в горах Сочи альпиниста Мельникова

Пропавший на хребте Аибга в Краснодарском крае альпинист Сергей Мельников найден живым. Подробности сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В ведомстве уточнили, что 58-летний сочинец жив: его обнаружили в приграничном селе Аибга.

«Все поисковые группы ЮРПСО МЧС России возвращаются на базу», — уточнили спасатели.

Напомним, Мельников повел группу из двух человек 29 августа на Черничную тропу, а на следующий день отправил сообщение о ночевке в горах. Через день клиенты Сергея вышли на Красную поляну без него — альпинист, по словам спутников, устал и не смог спуститься. Несколько суток гид провел в горах без воды и еды.

