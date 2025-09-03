«Для альпиниста честь остаться в горах»: сын Натальи Наговициной прокомментировал гибель матери на пике Победы

Телеведущая Виктория Боня организовала полет беспилотного аппарата к вершине пика Победы, на котором находится российская альпинистка-любительница Наталья Наговицина. По снятым дроном кадрам стало понятно, что женщина, скорее всего, мертва.

Знаменитость рассказала, что поддерживает связь с сыном Натальи, Михаилом. Виктория Боня поделилась реакцией молодого человека на новость о смерти матери. Ее словам передает StarHit.

«И он говорит: мама говорила так, что для альпиниста остаться в горах — это честь. Я, говорит, буду думать также», — поделилась известная блогер.

Напомним, что в конце августа сына Наговициной обратился к Генпрокурору РФ, главе МИД России и российскому послу в Кыргызстане с просьбой продолжить поиски Натальи. Он до конца верил, что его мама жива.

«Новые кадры показывают нам, что в палатке, где Наталья Наговицына находится, нет никаких признаков жизни. Палатка закрыта, и Наталья находится в ней. Мы сделали все, чтобы наше сердце успокоилось и мы точно понимали, что не оставили человека там без проверки», — заверила телеведущая.

Ранее Виктория Боня сообщила, что Наталья Наговицина лежит в палатке с подогнутыми ногами на боку.