Две женщины пострадали при падении глыбы льда в центре города

В Москве у станции метро «Смоленская» на двух женщин рухнула глыба льда. На место вызвали бригаду скорой помощи, но к этому моменту одна из пострадавших находилась без сознания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, все произошло в центре столицы. Как отмечает представитель местных экстренных служб, глыба льда упала на женщин возле выхода из метро «Смоленская».

Одна из жительниц была без сознания, а вторая, по предварительным данным, серьезно не пострадала. На место были вызваны сотрудники скорой помощи. Они оказали необходимую помощь.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Липецке на 13-летнего мальчика с крыши школы рухнула снежная масса. В результате падения снега школьник не получил видимых травм, однако его все равно отправили на обследование в больницу. После осмотра ребенка отправили домой.

Кроме того, подобная ситуация произошла и в Санкт-Петербурге. Там льдина упала на коляску с ребенком. Согласно данным очевидцев, льдина примяла коляску с двухлетним ребенком, который находился внутри в момент происшествия. Когда все случилось, мать начала звать на помощь и просить вызвать скорую помощь.