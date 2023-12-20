Две женщины пострадали при падении глыбы льда в центре города
Глыба льда рухнула на двух женщин у метро «Смоленская» в центре Москвы.
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В Москве у станции метро «Смоленская» на двух женщин рухнула глыба льда. На место вызвали бригаду скорой помощи, но к этому моменту одна из пострадавших находилась без сознания. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, все произошло в центре столицы. Как отмечает представитель местных экстренных служб, глыба льда упала на женщин возле выхода из метро «Смоленская».
Одна из жительниц была без сознания, а вторая, по предварительным данным, серьезно не пострадала. На место были вызваны сотрудники скорой помощи. Они оказали необходимую помощь.
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали о том, что в Липецке на 13-летнего мальчика с крыши школы рухнула снежная масса. В результате падения снега школьник не получил видимых травм, однако его все равно отправили на обследование в больницу. После осмотра ребенка отправили домой.
Кроме того, подобная ситуация произошла и в Санкт-Петербурге. Там льдина упала на коляску с ребенком. Согласно данным очевидцев, льдина примяла коляску с двухлетним ребенком, который находился внутри в момент происшествия. Когда все случилось, мать начала звать на помощь и просить вызвать скорую помощь.