Заявил, что просто болела голова: в Подмосковье задержали конюха, пристававшего к 13-летней школьнице

В Подмосковье задержали 58-летнего конюха – его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Учащаяся конно-спортивного комплекса рассказала, что мужчина приставал после тренировки.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Задержанный – уроженец Узбекистана. В комплексе он работал больше года: убирал навоз, присматривал за котельной.

8 февраля школьница отводила лошадь в стойло, за ней зашел мужчина и стал приставать. Школьница вырвалась и убежала, а затем рассказала обо всем сотрудницам комплекса. Они вызвали полицию.

Конюх объяснил, что в тот день просто болела голова. В результате правоохранители задержали мужчину.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над дочерью родственников. По информации СМИ, мужчина приставал к девочке после застолья с ее родителями. Преступление было совершено ночью, взрослые даже не проснулись.