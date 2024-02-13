Мать потребовала с частного детсада полмиллиона рублей за травму дочери: директор не согласна

В Екатеринбурге мать требует с частного детского сада полмиллиона рублей из-за травмы дочери. Она говорит, что ребенок нуждается в помощи, а директор жалуется на поведение женщины. Подробности этой истории сообщает E1.ru.

Ребенок упал на лестнице и ударился головой об угол ступеньки. По словам директора учреждения, малышке оказали необходимую помощь и увезли в больницу. Она якобы получила травмы легкой степени тяжести. Но мать устроила скандал и написала негативные отзывы, которые портят репутацию садику.

«Мама утверждала, что была кровища по всему полу, но это не так. Девочки переоделись в чистую одежду, малышке наложили повязку давящую. Мама же сразу начала снимать все на телефон вместо того, чтобы подойти к ребенку, потом ей отдала телефон, мультики смотреть», – поделилась директор.

В руководстве садика согласились с тем, чтобы оплатить лечение, но сказали, что все должно быть оформлено юридически, чтобы компенсация была законной. При этом мать ребенка заявила, что ей нужно 450 000 рублей – на ежедневные перевязки и процедуры по реабилитации, а также услуги няни.

Журналисты связались с мамой ребенка, но та отказалась называть диагноз малышки. Она сказала, что планирует обращаться в суд.

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