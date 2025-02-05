Дважды раненому бойцу СВО отказали в выплате

Дважды раненому участнику СВО на Украине из Коми отказали в выплате из-за «отсутствия оснований». Об этом сообщает прокуратура российского региона.

На линии боевого соприкосновения военный получил два ранения. Вернувшись в родной регион, он обратился в центр соцзащиты населения Эжвинского района Сыктывкара с заявлением о получении положенной ему единовременной выплаты. Однако в указанной выплате россиянину было отказано из-за «отсутствия оснований».

В итоге дело дошло до суда, который встал на сторону военнослужащего. Теперь чиновники обязаны выплатить участнику СВО две суммы, общая величина которых составила 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что персонал больницы Томска отказался оперировать раненого бойца СВО. В итоге мужчина был вынужден обратиться в прокуратуру.

Также сообщалось, что в Калининграде таксисты не стали обслуживать участника СВО.