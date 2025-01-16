Увидев коляску, отказывались везти клиента: таксисты отказались обслуживать участника СВО

В Калининграде участник специальной военной операции (СВО) с трудом смог вызвать такси, чтобы уехать с вокзала. Все дело в том, что водители разворачивались, увидев мужчину на инвалидной коляске, передает «Клопс».

Очевидцы рассказали, что сначала участник СВО пытался вызвать машину через агрегатор. Но когда таксисты приезжали и видели клиента, то в услуге отказывали. Никто из них не хотел брать пассажира с инвалидной коляской.

Таксисты, которые обычно дежурят у вокзала, тоже поначалу отказывали. Лишь спустя время один из водителей согласился обслужить мужчину. Он погрузил коляску пассажира в багажник. После этого участник СВО занял место в салоне и они уехали.

Ранее СК возбудил дело после выселения семьи участника СВО в Бурятии. Кроме того, по факту случившегося была направлена жалоба президенту России Владимиру Путину.