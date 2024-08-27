Два жителя Петербурга загорелись, когда жарили шашлыки в подмосковном парке

В Подмосковье двое друзей попали в больницу с ожогами после жарки шашлыков в парке. Мужчины не уследили за пламенем и загорелись. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, пострадавшие приехали в Реутов из Санкт-Петербурга. В жару им захотелось поесть мяса, и они решили пожарить его прямо в парке, несмотря на то, что это запрещено. Жители северной столицы развели костер, но один из них решил, что огня недостаточно, поэтому подлил средство для розжига.

Из-за того, что мужчина стоял слишком близко к костру, у него загорелась одежда. Товарищ попытался помочь и потушить его, но вместо этого тоже загорелся. В больницу россиян доставили с ожогами лица и тела. Состояние пострадавших на данный момент не уточняется.

Ранее в Подмосковье шесть человек, отдыхавших в отеле, отравились хлором. Всех доставили в больницу. Среди потерпевших оказались четыре ребенка.

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