Фигурист Иван Волобуев упал со стремянки и разбил голову

Мастер спорта по танцам на льду Иван Волобуев упал со стремянки на своей даче в Подмосковье. В результате фигурист получил травму головы и конечностей.

33-летний фигурист был днем 25 августа в загородном доме в Домодедове, куда он приехал с женой на выходные. Иван занимался домашними делами. Когда спортсмен встал на стремянку, он внезапно потерял равновесие и упал с высоты около двух метров, пишет mk.ru.

Врачи диагностировали Волобуеву сотрясение мозга, перелом пальцев руки и ноги. Сейчас фигурист уже идет на поправку.

Иван Волобуев — мастер спорта по танцам на льду. С 2010 года он выступал в паре с фигуристкой Валерией Старыгиной. В 2011 году они получили золотые медали на Кубке Ниццы и серебро на Кубке Стамбула. Сейчас Иван занимается в основном тренерством и судейской работой.

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