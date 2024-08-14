«Влияли другие люди»: сосед рассказал о семье курьерши, забравшей миллионы у Долиной

Брат курьерши, которая забрала миллионы у певицы Ларисы Долиной, пообщался с журналистами после скандала. В беседе с 360.ru он отказался комментировать задержание родственницы и заявил, что у него «в голове пустота». А соседи охарактеризовали семью женщины.

Мужчина пояснил, что находится в подавленном состоянии и принес извинения, но больше ничего не сказал.

«У меня в голове пустота…» — объяснил он.

А соседи женщины рассказали, что знают ее лишь с положительной стороны. Они также ответили на вопросы корреспондента 360.ru. Одна соседка поделилась, что женщина из обыкновенной рабочей семьи. По ее словам, подозреваемая уважительно относилась к родителям. Другой сосед тоже высказался на эту тему.

«Я их знаю как положительных людей. По-соседски помогаю, если просят. Если такое произошло, то из-за оторванности от семьи, на Анжелу влияли другие люди. Про семью ничего плохого не скажу», – заявил он.

Напомним, что на днях курьершу задержали в Балашихе. Ее подозревают в участии в мошеннической схеме по выманиванию денег у Долиной. Телефонные аферисты уговорили звезду отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Лариса перевела на счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что муж забравшей миллионы Ларисы Долиной курьерши рассказал о ее странном поведении.