Музыкант группы «Квартал» Александр Дитковский попал в аварию в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло под эстакадой в районе Садово-Сухаревской улицы. Как рассказал музыкант Александр Дитковский, виновником аварии стал водитель другого автомобиля — он двигался на запрещенный сигнал светофора.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Сообщается, что пострадавших в аварии нет. Дитковский рассказал, что сегодня планирует улететь на гастроли.

Александр Дитковский долгое время работал в коллективе Андрея Макаревича* (признан иноагентом не территории РФ) трубачом. Однако в 2024 году он решил перейти к Григорию Лепсу из-за малого количества концертов.

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*признан иноагентом на территории РФ.