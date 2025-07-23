Два человека погибли: самолет упал на оживленное шоссе и взорвался
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В Италии легкомоторный самолет упал на оживленное шоссе и взорвался. Два человека, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Крушение самолета попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что борт загорелся, как только соприкоснулся с асфальтом. В тот момент по дороге проезжали легковые и грузовые автомобили.
По данным СМИ Италии, на борту самолета были две женщины. 75-летняя итальянка сидела за штурвалом, а ее 65-летняя приятельница на пассажирском месте. Обе погибли.
Сообщается, что среди автомобилистов умерших нет. Информации о пострадавших пока нет. Неизвестно, что стало причиной крушения самолета.
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