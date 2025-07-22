Автобус с 33 российскими туристами попал в ДТП в Турции

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции. Инцидент произошел в городе Серик.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, всего в салоне находились 33 пассажира. Все они ехали на экскурсию.

По данным очевидцев, автобус начало заносить, когда он заехал на мост. Транспортное средство ударилось о дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы. Водитель специально направил автобус в ограждения, чтобы избежать падения с моста.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Водитель также не получил травм.

Ранее сообщалось, что российских туристов, заплативших за отдых в Египте 250 тысяч рублей за двоих на 10 дней, поселили рядом с военной базой и пригрозили застрелить за выход на пляж. По словам отдыхающих, никто из туроператоров не предупредил их о близком расположении стратегического объекта.