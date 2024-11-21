«Думал, что стал единым целым с океаном»: акула-людоед растерзала молодого спортсмена

В Новой Зеландии белая акула растерзала 24-летнего регбиста Джейда Кахукоре-Диксона. Об этом сообщает National World.

Нападение произошло 19 ноября около архипелага Чатем. Хищница заметила человека после того, как он нырнул в воду с лодки. В результате нападения Джейд получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

Отец погибшего заявил, что он с детства любил рыбалку и дайвинг и никогда не боялся акул.

«Он думал, что стал единым целым с океаном», — высказался родственник погибшего.

Как выяснилось, в 2018 году регбист чудом не стал жертвой акулы. Тогда его спас лучший друг.

Ранее на Гавайях акула откусила часть ноги 61-летнему серферу. Пострадавшего вытащили на берег очевидцы. Подробности читайте в этой новости.

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