Госпитализировали в критическом состоянии: акула оторвала часть ноги 61-летнему серферу

Мужчина едва не погиб в результате нападения акулы на Гавайях. Хищница напала на 61-летнего серфера, когда тот катался на доске. Сейчас он находится в критическом состоянии, передает Hawaii News Now.

Свидетелями случившегося стали другие серферы. На их глазах акула напала на мужчину и откусила ему часть ноги. Пострадавший мог умереть в море, но ему на помощь пришли очевидцы. Они вытащили его на берег.

Вскоре на место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они пытались остановить кровотечение, пока искусанный мужчина был в сознании.

Через некоторое время прибыли медики, они госпитализировали пострадавшего. Сейчас они борются за жизнь пациента.

Ранее медведь напал на работника базы отдыха. От полученных ранений мужчина скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.