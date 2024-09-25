В российском регионе медведь напал на работника базы отдыха

В Кемеровской области медведь напал на работника базы отдыха. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что ЧП произошло в Прокопьевском округе. От полученных ран мужчина скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящий момент допрашиваются очевидцы ЧП. Следователи планируют выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Индии дикий медведь растерзал 16-летнего юношу, который работал в поле. Подросток получил тяжелые травмы – в частности, медведь вырвал ему челюсть.

Также сообщалось, что в Москве полуголый мужчина-дебошир ворвался на дорогу.