Домогался до сына и дочери: жительница Ленобласти обвинила сожителя в изнасиловании

45-летняя жительница поселка Каменка Ленобласти обвинила своего сожителя, гражданина Таджикистана, в изнасиловании 12-летней дочери и 13-летнего сына. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

О таком поведении своего гражданского мужа она сообщила в органы правопорядка. По словам жительницы, такие действия мужчина совершал на протяжении полугода.

Полицейские отреагировали на заявление женщины и задержали подозреваемого. Его поместили в изолятор временного содержания. Подчеркивается, что несколько лет назад он уже имел проблемы с законом и был судим.

На данный момент стражи правопорядка проводят следственные проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что девушка из Петербурга обвинила начальника и его жену в изнасиловании.

Пострадавшая утверждает, что супруги напоили ее, а когда она проснулась, то почувствовала боль в промежности. Такую информацию рассказала жительница Петербурга сотрудникам правоохранительных органов 9-го отдела полиции города.

Еще один случай произошел в Подмосковье, там пенсионер надругался над девочкой в лифте, пока ее сестра ехала в соседней кабине.

Мужчина хотел заманить ее на общий балкон, но ребенок сумел убежать. Инцидент произошел 15 мая. Две сестры 6 и 9 лет гуляли во дворе на детской площадке. Их мать, беременная третьим малышом, в это время была дома.