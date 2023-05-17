В Подмосковье пенсионер надругался над девочкой в лифте, пока ее сестра ехала в соседней кабине

В Подмосковье 61-летний пенсионер надругался над маленькой девочкой в лифте. Мужчина хотел заманить ее на общий балкон, но ребенок сумел убежать.

Инцидент произошел 15 мая. Две сестры 6 и 9 лет гуляли во дворе на детской площадке. Их мать, беременная третьим малышом, в это время была дома.

Около 17 часов девочки возвращались домой. Одна из них зашла в маленький лифт с соседом, другая дождалась грузового, так как была с велосипедом.

Мужчина в лифте стал приставать к девочке. Выйдя из лифта, она побежала домой и все рассказала родным.

Пенсионера задержали в его квартире спустя 15 минут, пишет сайт mk.ru. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Сообщается, что мужчину часто видели во дворе за распитием спиртных напитков. В тот день утром он выпил пиво.

Ранее мы писали о пенсионере в Подмосковье, который повадился удовлетворять сексуальные потребности за счет внука.