Дом престарелых отправил хоронить еще живую пенсионерку

В США дом престарелых едва не похоронил еще живую пенсионерку. Об этом сообщает Lenta.Ru.

В штате Пенсильвания живую пенсионерку погрузили в машину и отправили хоронить. Женщину по ошибке перепутали с умершей накануне американкой. Водитель не заметил путаницы, так как проверка тел не входила в его обязанности. По дороге к похоронному бюро женщина начала шуметь, чем привлекла его внимание. После этого он отвез ее обратно в дом престарелых.

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