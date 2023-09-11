Долго не думал: мужчина разбил стекло троллейбуса, чтобы достать забытый телефон

В Санкт-Петербурге мужчина забыл в салоне троллейбуса телефон и разбил стекло. Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Peterburg2.

По данным источника, все произошло в ночь на 11 сентября. Нетрезвый житель забыл свой гаджет в салоне троллейбуса и не смог адекватным способом его вернуть. Он решил пробить дверь транспортного средства кулаком и вытащить устройство.

Водитель из троллейбусного парка на Ленинском проспекте вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали хулигана. Выяснилось, что он был пьян. Мужчину доставили в отделении полиции, где его ожидают дальнейшие разбирательства.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге мужчина избил в общественном транспорте свою сожительницу, но многочисленных травм на теле жертвы ему показалось недостаточно. Как только женщину доставили в больницу, он проник к ней в палату и пырнул ее ножом.

Еще один случай произошел в Екатеринбурге. Там трое мужчин в автобусе отрезали ножом волосы школьнику. Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина обрезает ножом волосы подростку. Очевидцы при этом утверждают, что их было трое. Они говорят, что все началось с конфликта. Молодой человек и трое пассажиров бурно выясняли отношения.