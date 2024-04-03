Привязали к дереву и потребовали 200 млн: россиянина похитили и оставили одного в лесу

В Ленобласти злоумышленники похитили мужчину и увезли в лес ради выкупа в 200 миллионов рублей. Подозреваемых удалось задержать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 25 августа 2023 года группа людей остановила автомобиль возле въезда в деревню Аудио. Они напали на водителя, связали его, надели на голову пакет и увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, они направлялись в лес у деревни Ромашки. Там они отобрали телефон у жертвы, связались с его близкими и потребовали выкуп в размере 200 миллионов рублей.

После звонка родственникам мужчины злоумышленники скрылись, оставив его одного в лесу. Через какое-то время россиянин справился с хомутами и скотчем и освободиться. На попутном авто он добрался до ближайшей железнодорожной станции и оттуда сообщил знакомому о своем местоположении.

Сотрудники правоохранительных органов, узнав о похищении человека, возбудили уголовное дело. Известно о шести фигурантах. Ими оказались уроженцы Санкт-Петербурга, Ленобласти и Чечни, которые уже были судимы за другие преступления.

Ранее в приморском лесу пропал шестилетний мальчик. Он ушел из дома 2 апреля и перестал выходить на связь с родителями.