Дочь чудом осталась жива: пастуха и 50 овец убило ударом молнии в Дагестане
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В Дагестане 37-летний пастух и более 50 овец погибли от удара молнии. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.
Инцидент произошел 18 июня в километре от села Шумли-Олик Ногайского района. Мужчина пас овец во время грозы. В итоге он и домашний скот погибли от удара молнии.
Пастух скончался на месте.
«В результате несчастного случая погибло также более 50 овец», — пояснили в ведомстве.
Как пишет Kp.ru, по предварительным данным, пастух говорил по телефону во время грозы. Дочь мужчины осталась чудом жива: видимо она была далеко от места удара.
До этого в Щелково из-за сильного ветра дерево упало на ребенка и мужчину.
Также сообщалось, что во Владимирской области молния ударила в детей, прятавшихся от грозы в заброшенном здании. В результате 15-летний мальчик погиб на месте, еще четверых доставили в больницу с электротравмами.