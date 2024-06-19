Дочь чудом осталась жива: пастуха и 50 овец убило ударом молнии в Дагестане

В Дагестане 37-летний пастух и более 50 овец погибли от удара молнии. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.

Инцидент произошел 18 июня в километре от села Шумли-Олик Ногайского района. Мужчина пас овец во время грозы. В итоге он и домашний скот погибли от удара молнии.

Пастух скончался на месте.

«В результате несчастного случая погибло также более 50 овец», — пояснили в ведомстве.

Как пишет Kp.ru, по предварительным данным, пастух говорил по телефону во время грозы. Дочь мужчины осталась чудом жива: видимо она была далеко от места удара.

До этого в Щелково из-за сильного ветра дерево упало на ребенка и мужчину.

Также сообщалось, что во Владимирской области молния ударила в детей, прятавшихся от грозы в заброшенном здании. В результате 15-летний мальчик погиб на месте, еще четверых доставили в больницу с электротравмами.