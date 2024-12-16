Дочь актера «Улиц разбитых фонарей» попала в больницу, выпив 50 таблеток снотворного

Госпитализирована дочь актера Алексея Галишникова, снявшегося в сериале «Улицы разбитых фонарей». Девушка отравилась снотворным.

По информации 78.ru, дочь артиста госпитализировали после отравления — она приняла 50 таблеток снотворного.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Актер Галишников впервые появился в кино в сериале «Лабиринты разума» в 2005 году. Позже он сыграл в «Улицах разбитых фонарей 12», «Серебряных коньках» и других картинах.

Несколько месяцев назад в Москве экстренно госпитализировали дочь народного артиста Александра Збруева Наталью. Оказалось, что женщина выпила 10 таблеток снотворного из-за сильной зубной боли.

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