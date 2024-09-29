«Мы не уследили»: чем отравилась попавшая в реанимацию дочь Александра Збруева

Несколько дней назад в Москве экстренно госпитализировали дочь народного артиста Александра Збруева Наталью. Сообщалось, что ее увезли в больницу с отравлением. Мать женщины, Людмила Савельева, рассказала подробности произошедшего.

Как пояснила звезда фильма «Война и мир», ее дочь наглоталась таблеток снотворного. Наталья сделала это непреднамеренно — женщина не могла уснуть из-за сильной зубной боли, поэтому выпила 10 таблеток.

«У нее очень болел зуб, она должна была идти к врачу, потому что у нее дырка какая-то, ее беспокоила боль. Не рассчитала. Сама принимала, мы не уследили», — рассказала Людмила Савельева в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Увидев в каком состоянии находится ее дочь, артистка сразу вызвала скорую помощь. Она добавила, что Наталья никогда ранее не пила снотворное до этого, поэтому реакция оказалась такой острой.

У 86-летнего Збруева две дочери от разных женщин. Первая появилась на свет от актрисы Людмилы Савельевой, а вторая — от артистки Елены Шаниной. По словам Александра Викторовича, наследницы являются его счастьем. Правда, он признался, что «любит» их пощечинами.