Для соответствия трендам: на Кубани у памятника Ленину появились «накаченные» губы после реставрации

Жители Кубани пожаловались на неудачную реставрацию памятника Владимиру Ленину. В Сети появились фото, на которых заметно, что у вождя сильно изменились губы. Об этом сообщает Telegram-канал «Небожена».

Автор канала опубликовала снимки статуи после того, как ее открыли после реставрации. Краснодарцы отметили, что по какой-то причине Ленину решили «накачать» губы. Теперь его нижняя челюсть выдвинута вперед, а рот стал намного больше. В комментариях люди возмутились переделкой памятника и заявили, что теперь он совсем на похож политического деятеля.

На момент публикации материала никаких официальных комментариев по поводу реставрации не поступало.

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