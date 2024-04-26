Подозревают друга-игромана: у московского школьника украли часы за 1,5 млн рублей

В Москве у школьника украли часы «Ролекс» за 1,5 млн рублей. Мать одиннадцатиклассника уже написала заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно источнику, жертвой ограбления является сын Антона Самойлова, генерального директора группы компаний «4 стихии». Мальчик рассказал, что пригласил к себе в гости друга. Они пробыли в квартире вместе всю ночь, а после юноша ушел, не попрощавшись. По утверждению подростка, тогда же и исчезли его дорогие часы, лежавшие в шкатулке с украшениями.

Когда о случившемся узнала мать школьника, она отправилась к сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент главный подозреваемый – именно друг, остававшийся на ночевку. Одна из версий заключается в том, что юноша украл часы, чтобы расплатиться с долгами, которые у него накопились из-за игр в онлайн-казино.

Отметим, что в доме мальчика провели обыск, но пропажу не нашли. Сам он вину не признает, несмотря на то, что семья Самойловых настаивает на его причастности. Мать ограбленного школьника даже пообещала забрать заявление, если получит часы назад.

Ранее сын замглавы Тобольска помочился в подъезде на камеру, после чего записал видеообращение с извинениями и помыл полы.