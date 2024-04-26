Отправила сообщение не в тот чат: воспитатель детского сада попала в скандал, назвав детей утырками

В Свердловской области воспитатель детского сада попала в скандал, назвав детей в Сети «утырками». Выяснилось, что женщина перепутала чаты и по ошибке оправила сообщение родителям малышей. Об этом сообщает E1.ru.

Как стало известно источнику, сотрудница дошкольного учреждения хотела связаться с коллегой. Она написала: «Аня, привет. Сколько у тебя пришло утырков?». Однако не обратила внимание, что набирала текст в группе, в которой состояли мамы и папы воспитанников.

От полученного сообщения, в котором содержалось оскорбление детей, родители оказались шокированы. А сотруднице садика пришлось извиняться. Она пояснила журналистам, что просто «опечаталась».

«Комментарии я давать не буду, я перед всеми извинилась», - отметила женщина.

К слову, воспитательница также объяснила одной из родительниц, что «утырками» ее коллеги называют детей из другого поселка.

После случившегося в детском саду собираются провести собрание с сотрудниками и родителями.

Ранее в Махачкале произошла массовая драка подростков из-за оскорблений в общем чате.