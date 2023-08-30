Девятилетний ребенок погиб от удушья на детской площадке

В Красноярском крае девятилетний ребенок погиб на детской площадке от удушья. Все случилось во время игры. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Следственный комитет.

По данным ведомства, все произошло 30 августа днем в селе Большая Косуль Боготольского района. Дети играли на площадке и решили ради веселья привязать к конструкции веревку. В какой-то момент девятилетний мальчик запутался в ней.

«Она сдавила ему шею, и произошло удушение», – отмечается в сообщении.

Присутствующие ребята не сразу поняли, что ребенку нужна помощь. А взрослых людей рядом не оказалось.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее мы писали о том, как жительница Челябинска едва не задушила ребенка на детской площадке из-за мяча. 10-летнего мальчика доставили в реанимацию, а полиция начала проверку произошедшего. Мама пострадавшего вышла на связь с прессой и рассказала, что произошло с ее сыном.

Еще одна похожая история произошла в Москве. Там восьмилетняя девочка потеряла сознание, угостившись жвачкой на детской площадке. По словам мамы второклассницы, больше она ничего не ела.