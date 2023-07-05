В Москве 8-летняя девочка потеряла сознание, угостившись жвачной на детской площадке

В Москве госпитализировали восьмилетнюю девочку после того, как она попробовала жвачку на детской площадке. По словам мамы второклассницы, больше она ничего не ела. Об этом сообщает Life.ru.

По информации источника, школьница гуляла во дворе дома вместе с другими детьми. В какой-то момент некоторые из ребят сходили в ближайший магазин и купили различные вкусности, среди которых оказалась и жевательная резинка. Именно ее девочка и решила взять себе.

Вскоре после угощения ребенок почувствовал недомогание: посинели губы, пальцы, потемнело в глазах, появились зуд и рвота. А затем второклассница и вовсе потеряла сознание. Ее родители сразу же вызвали бригаду скорой помощи, и девочку доставили в токсикологическое отделение. Состояние пациентки на данный момент не уточняется. Сейчас врачи пытаются понять, действительно ли именно жвачка спровоцировали приступ или же была какая-то другая причина.

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