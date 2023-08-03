Швыряла и загибала руку: в Челябинске женщина едва не задушила чужого ребенка на детской площадке

В Челябинске женщина напала на чужого ребенка на детской площадке и едва его не задушила. 10-летнего мальчика доставили в реанимацию, а полиция начала проверку произошедшего. Мама пострадавшего вышла на связь с прессой и рассказала, что произошло с ее сыном. Подробности передает издание 74.ru.

Агрессивное поведение россиянки зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные недалеко от площадки. На кадрах видно, как она выволокла ребенка со двора, после чего он потерял сознание. По словам матери школьника, конфликт произошел из-за мяча, который ее сын выкинул за территорию. Спустя 10 минут как это произошло, пришла родительница хозяина спортинвентаря и стала кричать.

«На записи видно, как она его швыряет, тащит, он пытается оторваться, она ему загибает руку. Он говорит, что ему было больно», - отметила мама пострадавшего.

Чтобы высвободиться из хватки женщины, мальчик попытался ее ударить, чем еще больше ее разозлил. Она начала душить ребенка, из-за чего его стали покидать силы. В этот момент в происходящее вмешалась прохожая, другая же начала звонить родителям несовершеннолетнего со словами, что их ребенка душат.

В больницу мальчика доставили, когда он уже пришел в сознание. Он жаловался на боли в сердце и то, что ему тяжело дышать. Его поместили в реанимацию, и только 2 августа перевели в педиатрическое отделение, а после в неврологическое.

«Его возили на УЗИ сердца, там что-то нашли, есть и другие диагнозы. Сказали, что у него гипоксия», - заявила собеседница издания.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые проверки. Известно также, что вторая сторона конфликта написала встречное заявление в полицию.

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