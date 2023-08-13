Несовершеннолетний женился на 41-летней подруге своей матери

В Индонезии подросток заключил брак с женщиной в несколько раз старше него. Примечательно, но она является подругой матери школьника.

16-летний мальчик женился на 41-летней женщине. Невеста имеет сеть продуктовых магазинов, что, по-видимому, сделало ее выгодной партией для свекрови.

Отмечается, что местное законодательство запрещает брак до 18 лет. Данный брак не оценила комиссия по защите прав детей.

Как пишет mk.ru, началось расследование. Молодоженам запрещен физический контакт, ночь они должны проводить в разных кроватях.

Ранее мы писали, что девушку едва не убил выброшенный из окна 6-го этажа вентилятор.