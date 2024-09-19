Девушку дважды за ночь изнасиловали турист и нашедшие ее незнакомцы

В Испании девушку дважды за ночь изнасиловали – сначала турист из Великобритании, с которым у нее была встреча, а после обнаружившие ее голой незнакомые мужчины. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, ЧП произошло на курорте Ареналь-ден-Кастель на острове Менорка. 19-летняя испанка и ее 25-летний товарищ отправились в паб, после чего последний напал на спутницу на улице и принудил ее к сексу. Где именно произошел инцидент, не раскрывается. Однако известно, что после этого пострадавшая вернулась в гостиницу, в которой остановилась с семьей, босиком и в нижнем белье.

При этом по пути девушка подверглась изнасилованию со стороны двух других мужчин, которые воспользовались ее положением. Один из них был испанцем, происхождение другого неизвестно. Девушку положили в больницу для обследования.

Первого насильника задержали сразу, а двух других пока ищут.

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