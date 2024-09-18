Мама пришла в ужас, когда встретила ребенка: первоклассника с особенностями развития жестоко избили в школе

Департамент образования и науки города Москвы разбирается в ситуации, при которой пострадал ученик с особенностями развития в одной из коррекционных школ города. Ребенка жестоко избили в образовательном учреждении, передает Telegram-канал Readovka.

По данным СМИ, мать несовершеннолетнего пришла в ужас, когда встретила его. На лице у сына она заметила гематомы и ссадины. Также повреждения были на других частях тела.

Что именно произошло в школе, пока не известно. Об этом не рассказал ни сам мальчик, ни педагоги. Пострадавшего школьника отправили для оказания необходимой помощи в больницу. Кроме того, о случившемся были уведомлены полицейские.

Педагога, на уроке которого произошел инцидент, на время отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас устанавливается причастность сотрудник школы к случившемуся.

Ранее в Барнауле детдомовцы сделали инвалидом юного пациента туберкулезного санатория. У пострадавшего мальчика диагностировали гидроцефалия головного мозга.