Девушку доставили в больницу с шизофренией, а выписали с беременностью

В казахстанском городе Туркестане двоих санитаров психиатрического центра подозревают в изнасиловании пациенток в возрасте 17 и 21 года. Об этом пишет издание Otyrar.

По данным источника, что младшая из пострадавших поступила в больницу с диагнозом шизофрения. По словам девушки, медработники привязывали ее к железной кровати в комнате без видеокамер, кололи сильнодействующий препарат, после чего всячески над ней издевались.

«Это происходило и на лестнице, и на чердаке, куда ее поднимали якобы для уборки», — поделилась мать пострадавшей.

После выписки из стационара 17-летняя пациентка узнала, что забеременела. Сейчас в отношении двоих санитаров психиатрического центра возбуждено уголовное дело.

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