11-летняя россиянка пыталась похудеть и попала в больницу с отравлением

В городе Тупсе в Краснодарском крае 11-летняя девочка отравилась лекарством от гриппа, пытаясь похудеть. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

По информации источника, несовершеннолетнюю доставили на скорой в медучреждение, где она рассказала врачам, что пыталась «скинуть лишние килограммы», однако переборщила с таблетками. Предположительно, девочка могла найти некие советы по похудению в сети Интернет, где авторы пишут, что дешевый препарат якобы помогает сбросить лишний вес и доступен к покупке без рецепта.

Уточняется, что юная россиянка в настоящее время лежит в детском отделении, ее жизни ничего не угрожает. По факту случившегося организована проверка.

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