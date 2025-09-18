Девушку без сознания в одном платье обнаружили на парковке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на одной из парковок обнаружили девушку в бессознательном состоянии. Она лежала в одном платье без нижнего белья.

Как рассказал читатель Ura.ru, девушку обнаружили на парковке в Академическом районе Екатеринбурга. Утром на место приехали оперативники. Известно, что она была в одном платье без нижнего белья.

По предварительным данным, девушке может быть около 17 лет. Что с ней произошло — не уточняется.

