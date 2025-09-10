В Петербурге тело пропавшего 19-го августа мужчины обнаружили в грядке с укропом

В Санкт-Петербурге нашли пропавшего в прошлом месяце мужчину. Тело жителя Колпино выкопали из грядки с укропом, сообщает Telegram-канал Главного следственного управления СК РФ по городу.

Труп петербуржца со следами насильственной смерти был обнаружен в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга. Сообщается, что 19 августа 31-летний мужчина вышел из дома, и с тех пор его никто не видел.

Следствие установило, что жертва выпивала в компании двух мужчин. В ходе веселья между ними произошла ссора, в результате которой его убили. Чтобы скрыть преступление, его тело закопали на участке.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве. Ими оказались 61-летний уроженец Ташкентской области без определенного места жительства и 38-летний житель Ставропольского края. Известно, что один из них уже имел проблемы с законом.

«Следствием организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. По ходатайству следователя в суде им будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении Следственного комитета.

