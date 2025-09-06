Трогал за ягодицы и пытался облизнуть: мужчина приставал к двум школьницам в московском метро

Мужчина приставал к двум 16-летним девушкам в московском метро. Незнакомец отобрал у них напиток и трогал за ягодицы.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», инцидент произошел на станции метро Чкаловской. Мужчина, по словам очевидцев, встал на эскалатор рядом с двумя девушками, отобрал напиток и начал приставать и «лапать, хватать за всё, что угодно». Они также говорят, что незнакомец даже якобы пытался облизать несовершеннолетних.

Девушки уехали в другую сторону, но мужчина продолжил приставать уже к другим женщинам в вагоне. По предварительным данным, он был под воздействием наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Помочь школьницам решила одна из очевидцев. Она обращалась за помощью к сотрудникам метро, но те ее проигнорировали. В итоге россиянка самостоятельно вызвала полицию.

Также мы писали, что в Казахстане две подруги пытали и изнасиловали палкой 16-летнюю девочку.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность