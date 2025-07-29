Девушка застряла волосами в аттракционе и лишилась скальпа

В Великобритании 18-летняя посетительница ярмарки получила тяжелую травму головы на аттракционе Fun House Ride. Об этом сообщает The Standard.

Аттракцион представлял собой лабиринт с оптическими иллюзиями, наклонными полами и вращающимися валиками. Девушка зацепилась волосами за один из валиков, что привело к серьезному повреждению кожи головы.

Свидетелем происшествия стала медсестра Эмма Перри, которая оказала первую помощь. По ее словам, пострадавшая лишилась около 75% скальпа. Девушку госпитализировали.

Организатор ярмарки Чарльз Коул заявил, что ведется расследование, и выразил соболезнования семье пострадавшей.

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