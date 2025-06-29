Сотрудник аттракциона не обратил внимание: туристка прокатилась на парашюте без сознания после удара по голове

Женщина получила травму головы на аттракционе в Краснодарском крае, передает Telegram-канал Readovka. Она летала на парашюте без сознания до тех пор, пока тянувший его катер не закончил рейс.

Инцидент произошел в станице Голубицкой. Россиянка решила прокатиться на аттракционе, где туристов поднимают на парашюте в воздух при помощи катера. Во время взлета женщина получила удар по голове креплением и отключилась. Сотрудник аттракциона не обратил на это внимание и продолжил выполнять свою работу.

Момент взлета попал на видео. Очевидцы сразу же обратили внимание, что женщине стало внезапно плохо. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно. По словам местных жителей, организаторы развлечения никаким образом не заботятся о технике безопасности.

Ранее сообщалось, что россияне сломали ноги после просмотра фильма в кинотеатре 9D. Сотрудники приняли их крики за веселье.