Девушка-курьер порезала лицо пенсионерке после того, как та сделала ей замечание

В Северной столице девушка, работающая в курьерской службе, порезала лицо пенсионерке в автобусе. Хулиганку задержали стражи правопорядка. Об этом сообщает 78.ru.

3 мая стало известно, что 21-летняя петербурженка напала с ножом на пожилую женщину в автобусе после того, как та сделала ей замечание. Отмечается, что девушка работала курьером.

Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь. Медики обнаружили у пенсионерки поверхностную рану левой половины лица и шеи.

Сотрудникам полиции удалось найти злоумышленницу. Ее задержали вечером на Кондратьевском проспекте.

Похожий случай произошел в Волгограде. Подростки избили мужчину в автобусе из-за замечания. Сначала гражданина ударили по лицу, а потом его повалили на пол и стали бить ногами. В конце один из подростков плюнул мужчине в лицо.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 14-летнего восьмиклассника заподозрили в растлении 13-летней девочки. Правоохранители не стали арестовывать злоумышленника из-за того, что он несовершеннолетний.