Девушка избила сковородкой и ограбила москвича после первого свидания

В Москве девушка избила сковородкой и ограбила парня после первого свидания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 24-летний житель столицы познакомился с девушкой в интернете, после чего отправился на свидание в гости к новой знакомой. Однако вместо первого поцелуя приятельница прямо с порога квартиры ударила москвича по голове сковородкой и отобрала все деньги.

Не успел пострадавший прийти в себя, как на него накинулся сообщник девушки и изрезал ножом. Несмотря на серьезные ранения, мужчине удалось скрыться.

Телефон у жителя Москвы отняли, вследствие чего он был вынужден просить о помощи прохожих на улице. В итоге россиянину вызвали скорую, а парочку грабителей через некоторое время задержали сотрудники правоохранительных органов.

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