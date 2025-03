«Это ты настучал на меня, жаба»: женщина попалась на измене мужу с соседом и избила охранника дома совком

Жительница Сантьяго в Чили попалась на измене мужу с соседом — ее увидел охранник дома. После этого женщина набросилась на сотрудника службы безопасности и избила его совком от метлы, передает Need To Know.

По данным СМИ, инцидент произошел 8 марта. Жительница Сантьяго в тот день попалась на измене и выясняла отношения с мужем. Охранник дома услышал шум и пошел проверить, что там происходит.

Когда женщина увидела сотрудника службы безопасности, она обратилась к нему: «Это ты настучал на меня, жаба». После этого разгневанная хозяйка напала на мужчину и стала избивать его совком.

Полицейские, прибывшие по вызову, задержали дебоширку. Она предстала перед судом. Из-за случившегося ее выселили из дома. Во внимание было принято то, что нарушительница была иностранкой с разрешением проживать на территории Чили.

Ранее сообщалось, что три женщины жестоко избили мужчину 8 марта за попытку познакомиться. В процессе расправы дебоширки смеялись и кричали.