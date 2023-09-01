«‎Девочки, вызывайте полицию»: обитатель психдиспансера напал на ребенка на детской площадке

Обитатель психдиспансера напал на ребенка на детской площадке, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, 33-летний Андрей Никонов из Саранска живет на Севастопольском проспекте и состоит на учете в психдиспансере. Мужчина регулярно нападает на детей, которые гуляет под его окнами. Недавно Никонов оттаскал мальчика по детской площадке за "плохое поведение". Тогда за него вступилась пенсионерка, которую мужчина избил палкой.

Очередное нападение случилось 31 сентября. Вцепившись в одного из подростков, мужчина начал его удерживать. Когда на помощь прибежали взрослые, мужчина не ослабил хватку, а только сильнее начал тянуть мальчика к себе. В итоге он порвал на ребенке футболку и спокойно пошел чистить ей перекладины.

На мужчину написали уже несколько заявлений, полиция начала проверку.

Ранее мы писали о том, что судимый калининградец избил сожительницу монтировкой и порвал ее паспорт. Мужчина уже привлекался к ответственности за порчу имущества, кражу и хранение наркотиков. Сейчас его задержали, в отношении него возбуждено четыре уголовных дела.

Похожее происшествие произошло в Смоленске, где мужчина жестоко избил палками двух девушек и попал на видео.